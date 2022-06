Typisierung soll leulämiekranken Jungen retten

Bis zum 27. August macht der Verein Blaue Nase hilft auf seiner Typisierungstournee Station in Burg. Ein 15-jähriger Junge soll gerettet werden.

Burg - Die Zeit läuft und es ist nicht mehr viel übrig. Der 15-jährige René Splettstößer aus Meitzendorf ist an Leukämie erkrankt. Entdeckt wurde die heimtückische Krankheit, als er im Mai im Kroatienurlaub einen Zusammenbruch hatte. „Es ist eine sehr aggressive Form, deswegen muss bis spätestens 13. September ein geeigneter Knochenmarkspender gefunden sein“, erklärte Roger Altenburg im Gespräch mit der Volksstimme. Er ist Vorsitzender des Vereins Blaue Nase hilft, der einen Lebensretter finden will. Daher sei der Verein schon seit dreieinhalb Wochen auf Typisierungstournee durch fünf Landkreise. Bis 27. August werden Spender in Burg gesucht.