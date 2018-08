In den Kindergarten von Königsborn ist eingebrochen worden. Die Polizei hat den Täter festgenommen.

Königsborn (clu/ks) l Die Polizei hat am Sonntagnachmittag einen Einbrecher festgenommen. Ein Königsborner Anwohner hatte gemeldet, dass sich im Bereich der Kindertagesstätte eine verdächtige Person aufhalte. Zudem habe er Geräusche vernommen. Die Beamten stellten eine männliche Person fest. Der Verdacht: Der Mann soll sich unberechtigten Zutritt zur Kindertagesstätte verschafft haben.

Die Überprüfung ergab, dass sowohl in den Kindergarten als auch in das angrenzende Gemeindebüro eingebrochen wurde – entwendet wurde aber nichts. Bei dem Tatverdächtigen wurde ein Schraubendreher gefunden, den er vermutlich für den Einbruch benutzt hatte. Laut Polizei ist der 50-jährige Tscheche bereits mehrfach wegen Einbruchs vorbestraft. Er wurde deshalb vorläufig festgenommen und am Montag am Amtsgericht Burg einem Richter vorgestellt. Der Richter hat am Montag die Haftgründe bestätigt und erließ Haftbefehl. Der Täter sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Burg.