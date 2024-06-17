Reisebüros waren doch damals wirklich ein Segen. Nach einem Termin stand der Urlaubsrahmen fest – der Transport vom Flughafen zum Hotel, die Tagesausflüge, und am Ende der Reise auch der Transfer zurück zum Flughafen – einschließlich Verpflegung. Also einmal das Rundum-sorglos-Paket, bitte! Doch als immer mehr Vergleichsportale aufploppten, imposante Anwesen mit Privatpool zu einem Spotpreis gegen die verhältnismäßig winzigen Hotelzimmer getauscht wurden, verlor man den Luxus des Reisebüros allmählich aus den Augen. Rückblickend war deswegen kein Urlaub schlechter aber eben auch nicht wirklich besser. Denn der Nachteil eines Airbnbs wurde einem erst im Laufe der Zeit bewusst. Es musste eingekauft, teilweise gekocht und am Ende des Aufenthalts die Räumlichkeiten auf Vordermann/frau gebracht werden. Von der täglichen Reinigung mal ganz abgesehen. Im Endeffekt hat man somit das kuschlige zu Hause, bei dem auch eingekauft, gekocht und aufgeräumt werden muss, gegen ein Haus mit Südseite und Meerblick getauscht – zu ähnlichen Bedingungen. Abgesehen von Sonne, Pool und Kultur bleibt also selbst im Urlaub vieles gleich. Hinzu kommt der Mietwagen bei den mitunter dubiosen Anbietern, wobei im Ergebnis dann selbstgefahren werden muss – Debatten mit dem Beifahrer inklusive. Als die Diskussion also zuletzt aufkam, am besten noch mit Freunden zu verreisen – bei denen sich meist weniger als mehr für den Abwasch und das Reinigen begeistern können – zog ich die Reißleine. Fortan will ich zurück zum Rundum-sorglos-Paket, Transport, Essen, Zimmer-Service und organisierte Tagesausflüge. Der Haken dabei: So viele Reisebüros gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr. Manchmal schätzt man den wahren Luxus eben erst, wenn es für ein Umdenken schon fast zu spät ist. Dennoch wünsche ich Ihnen: Gute Reise!