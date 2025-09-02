weather regenschauer
  4. Nach Insolvenz des Maschinenbauers: Überraschende Wende bei GMW Prämab: „Big player“ steigt ein - mehr als die Hälfte der Jobs gerettet

Weil der insolvente Maschinenbauer GMW Prämab keinen Investor fand, wurde Mitte August 2025 die endgültige Pleite des Unternehmens bekannt. Doch was kaum jemand wusste: Im Hintergrund wurde an einer Lösung gearbeitet, um möglichst viele Arbeitsplätze in Burg zu retten - mit Erfolg.

Von Maria Kurth 31.12.9999, 23:59
Die Burger Firma GMW Prämab steckte in einem Insolvenzverfahren und fand am Ende keinen Investor. Für rund 70 Mitarbeiter gibt es nun dennoch gute Nachrichten. Foto: Thomas Pusch

Burg. - Burg. Die Heinrich Rönner Gruppe und damit ein „big player“ im Stahl- und Schiffbau übernimmt einen Produktionsstandort des insolventen Maschinenbauers GMW Prämab. Was das genau heißt und warum sich das große Unternehmen für eine Übernahme entschieden hat, erklärte Heinrich Rönner gegenüber der Volksstimme.