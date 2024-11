AfD-Beschluss findet Mehrheit Überraschung im Burger Stadtrat: Verwaltung soll Arbeit für Asylbewerber ermitteln

Arbeitsfähige Asylbewerber sollen in Burg gemeinnützige Arbeit verrichten. Der Stadtrat hat die Verwaltung auf Initiative der AfD-Fraktion beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Landkreis den Bedarf an Tätigkeiten zu ermitteln. Offen ist der tatsächliche Aufwand für Vorbereitung und Betreuung.