Übertragung der Sitzung im Internet abgebrochen

Möser

Die Sitzungen der Ausschüsse des Gemeinderates Möser finden im Trauzimmer des Verwaltungsamtes in der Brunnenbreite 7/8 in Möser statt. Per Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt zur Eindämmung des Coronavirus darf sich hier nur eine bestimmte Anzahl an Menschen aufhalten. 15 Personen, um genau zu sein, dürfen hier im Trauzimmer an den Sitzungen teilnehmen.

In den vergangenen Wochen wurden deshalb auch schon mal interessierte Bürger wieder nach Hause geschickt, weil die coronakonforme Kapazitätsgrenze von 15 Personen überschritten war. Zur Sitzung des Bauausschusses am Dienstag sollte sich nun etwas ändern. Der öffentliche Teil der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses werde am 20. April um 19 Uhr per Livestream allen interessierten Bürgern zur Verfügung gestellt, hatte die Gemeindeverwaltung auf der Internetseite www.gemeinde-moeser.de angekündigt. Und einen Link zu YouTube veröffentlicht. Hier war bereits 2011 mit Möser TV ein Videoportal der Gemeinde Möser eingerichtet worden. Es bot in regelmäßigen Abständen Videobeiträge zu aktuellen Themen und Veranstaltungen in den Ortschaften der Gemeinde. Allerdings: Der letzte Beitrag ist hier im März 2016 veröffentlicht worden.

Nun sollte der Kanal mit dem Livestream der Bauausschusssitzung neu belebt werden. Bis zu 18 Teilnehmer hatten sich zeitweise dazu geschaltet. Doch die Übertragung am Dienstagabend dauerte gerade einmal eine gute halbe Stunde. Kurz vor 19.30 Uhr erklärte der Vorsitzende des Bauausschusses, Frank Winter (CDU), den vor den Bildschirmen sitzenden interessierten Bürgern: „Wir müssen an dieser Stelle leider die Übertragung abbrechen, weil nicht alle Teilnehmer einer Übertragung zugestimmt haben.“

Bereits zu Beginn der Sitzung hatte Frank Winter erklärt, man habe die Tagesordnung „aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen“ umstellen müssen. Man beginne daher mit dem Punkt 11, einem Vortrag von Wulf Hoffmann, Vizepräsident der Verkehrswacht Sachsen-Anhalt. Er präsentierte die Ergebnisse einer Verkehrserhebung in der Ortschaft Möser und hatte der Übertragung seines Vortrages bei YouTube offensichtlich zugestimmt.

Nicht zugestimmt hatten nach Berichten von Teilnehmern Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, die an der Sitzung teilnahmen. Das ist ihr gutes Recht. Denn für Bild- und Tonaufnahmen und deren Übertragung ist die Einwilligung jedes einzelnen Teilnehmers der Sitzung erforderlich. Zwar hat das Land Sachsen-Anhalt das Kommunalverfassungsgesetz für Notsituationen wie die Pandemielage dahingehend geändert, dass Sitzungen gegebenenfalls auch als Videokonferenzen stattfinden können. Klar geregelt ist aber auch, dass bei der Übertragung von Sitzungen im Internet die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen zu beachten sind. Das Einverständnis der Beteiligten muss vor einer Übertragung im Internet vorliegen, heißt des in der Begründung zum 2020 geänderten Kommunalverfassungsgesetz. Denn ein solcher Livestream stellt eine Übermittlung personenbezogener Daten weltweit und an eine Vielzahl unbestimmter Personen dar.