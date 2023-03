Ortsfeuerwehr und Rettungsdienst des DRK haben in Lostau den Patiententransport mithilfe der Drehleiter geübt.

Feuerwehr und Rettungsdienst in Lostau üben mit der Drehleiter

Übung von DRK und Ortsfeuerwehr in Lostau.

Lostau (vs) - DRK-Rettungsdienst und Ortsfeuerwehr haben in Lostau gemeinsam geübt. Dabei sei es um den Patiententransport mittels Drehleiterfahrzeug, in Kombination mit dem auf den Rettungswagen befindlichen Krankentragen, gegangen, teilte der Regionalverband Magdeburg-Jerichower Land des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) anschließend mit. Es sei häufig der Fall, dass die Feuerwehr dem DRK-Rettungsdienst zu Hilfe eile. Besonders dann, wenn Patienten hinter verschlossenen Türen medizinische Hilfe benötigen und die Tür selbst nicht mehr öffnen können.