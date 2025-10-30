Innerhalb von zwei Tagen wurde in Burg und Heyrothsberge jeweils eine Tankstelle überfallen. Seitdem sucht die Polizei nach dem Täter. Für Tankstellenbetreiber hat sie wichtige Tipps.

Die Shell-Tankstelle an der Magdeburger Chaussee ist am 18. Oktober überfallen worden.

Burg/Heyrothsberge - Zwei Tankstellen im Jerichower Land, in Burg und Heyrothsberge, wurden vor rund zwei Wochen Opfer von Überfällen, bei denen ein jeweils männlicher Täter Bargeld und Tabakwaren erbeutete. Seitdem ermittelt die Polizei.