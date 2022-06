Umfassende Sanierungsarbeiten an Lentges Saal in Gerwisch geplant

Er war es einmal und soll es nun wieder werden: Lentges Saal in Gerwisch soll für die Kultur und das gesellschaftliche Leben des Ortes wieder den Mittelpunkt bilden. Dazu muss aber einiges getan werden, wie das Bauamt der Gemeinde Biederitz informiert.

Mit europäischen Fördermitteln wird Lentges Saal in Gerwisch jetzt saniert. Hier sollen Konzerte, Ausstellungen und weitere Veranstaltungen stattfinden können.

Gerwisch - Um das traditionsreiche Haus Lentges Saal in Gerwisch wieder beleben zu können, ist einiges an Arbeit nötig. Im und am Gebäude sowie im Hof sollen zahlreiche Arbeiten erfolgen.