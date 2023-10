Streit um illegale Schilfmahd am Teich in Ladeburg geht in die nächste Runde

Ladeburg - „Ich nehme für mich als Grüne Orts- und Stadträtin aus diesem Vorfall mit, dass der Grund des Ärgers die unklare Einordnung aller Gewässer in der Einheitsgemeinde Gommern ist. Ich fordere deshalb analog eines Baumkatasters ein Gewässerkataster für die Einheitsgemeinde Gommern. Erst durch eine klare und eindeutige Spezifizierung lässt sich die Pflege und Unterhaltung von Gewässern kompromissarm planen und durchführen“, legt Ramona Schmied-Hoboy im Streit mit Gommerns Stadtverwaltung nach.

Warum dieser Vorstoß? Der Ärger bei Ramona Schmied-Hoboy ist groß. Wieder einmal. Zum zweiten Mal nach 2021 hatte die Grünen-Stadträtin die Stadt Gommern am 28. September dabei erwischt, wie auf und im Ladeburger Dorfteich Schilf gemäht wurde – und zwar in der vom Bundesnaturschutzgesetz festgelegten Schutzzeit zwischen dem 1. März und 30. September. Sie hat Beweisfotos gemacht und die Schilfmahd bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises angezeigt.

Ein Gewässerkataster wie ein Baumkataster

Ihr Vorwurf: Streng geschütztes Röhricht wurde geschnitten. Die Untere Naturschutzbehörde gibt ihr in einem Schreiben, das auch der Volksstimme vorliegt, insofern recht, dass, wenn es sich beim Ladeburger Dorfteich um Röhricht handelt, es ein geschütztes Biotop wäre, dessen Rückschnitt oder Beeinträchtigung verboten ist.

Schmied-Hoboy möchte nun Klarheit. Daher ihre Forderung eines Gewässerkatasters. Sie erläutert ihre Beweggründe am Beispiel des Ladeburger Dorfteichs. „Die Feuerwehr hätte den Teich gern als Löschteich, die Angler sagen, es ist ein Angelgewässer, und die Alten im Dorf sagen, es wäre schon immer ein Dorfteich gewesen – man hätte Tiere zum Tränken hineingetrieben und die Frauen haben Wasser geholt“, so Schmied-Hoboy.

Zum Thema: Stadträtin zeigt Stadt Gommern an

Interessanter Weise heißt es in dem Schreiben der Unteren Naturschutzbehörde dazu: „Die Tatsache, dass es sich bei dem Becken gegebenenfalls um technische Anlagen zum Regenrückhalt handelt, befreit nicht ohne weiteres von den gesetzlichen Verboten des Biotop- und Artenschutzes.“

Mit anderen Worten, handelt es sich um Röhricht, ist es geschützt, egal ob Löschteich oder nicht.

Mit dem Vorwurf der nicht genehmigten Mahd des Schilfs konfrontiert, zeigte sich Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) irritiert über die Vorgehensweise von Ramona Schmied-Hoboy. Es wäre ratsam gewesen, mit der Stadt über die Hintergründe zu sprechen und nicht sofort den Weg der Anzeige und in die Öffentlichkeit zu suchen.

Bürgermeister hat einen andere Sicht auf die Dinge

Die Sachlage rund um die Schilfmahd beurteilt die Stadt anders als Ramona Schmied-Hoboy. „Wir müssen unsere Teiche regelmäßig unterhalten, insbesondere bei der Frage des auswuchernden Schilfrohrbestandes“, äußert sich Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein. Dabei ist sein Terminus „Schilfrohrbestand“ wichtig, wie sich zeigen wird.

„Bei den Gewässern in Ladeburg und Prödel handelt es sich nicht um natürliche Gewässer, sie wurden vor Jahrzehnten künstlich angelegt und befinden sich außerhalb von geschützten Gebieten“, so Hünerbein weiter.

„Die Gewässerunterhaltung wird natürlich im Rahmen des Bundesnaturschutzgesetzes vorgenommen, auch unter Berücksichtigung der Rahmenrichtlinien zur Gewässerunterhaltung des Wasserverbandstages Bremen/Niedersachsen/Sachsen-Anhalt von 2012“, versichert Hünerbein.

Teiche sind Bestandteil des Löschwasserkonzeptes

Weiterhin betont er, dass die Teiche Ladeburg und Prödel Bestandteile des Löschwasserkonzeptes der Einheitsgemeinde sind. „Daher müssen sie so unterhalten werden, dass die Einsatzfähigkeit gegeben ist. Zur Schilfmahd selbst: Ja, Röhricht ist geschützt, bei uns handelt es sich aber in der Regel um einjährigen Schilfrohrbestand. Dieses Schilfrohr trägt zu einem hohen Maße zur Verlandung von Gewässern bei. Wir mähen es alle zwei bis drei Jahre, um der Verlandung entgegen zu wirken. Um die Gewässer vital zu halten, müssten wir eigentlich jährlich mähen“, so Hünerbein.

Bei der Beschauung der Teiche hätte man festgestellt, dass es sich nicht um Röhricht handelt, sondern um erwähntes Schilfrohr, dessen Mahd keiner Genehmigung bedürfe. Daher der Beginn der Mahd am 28. September.

Dem von Ramona Schmied-Hoboy geforderten Gewässerkataster erteilt Jens Hünerbein eine Absage. „Wir haben schon eine Übersicht, was wir für Gewässer haben. Dies ist im Löschwasserkonzept verankert, in dem die Teiche quantifiziert sind. Es ist uns durchaus bewusst, dass wir bei dem einen oder anderen Dorfteich Probleme mit dem Wasserstand haben. Was jedoch Biotope sind, legen nicht wir fest, sondern andere Behörden. Ich sehe keine Notwendigkeit, ein Gewässerkataster aufzustellen“, so Gommerns Bürgermeister.