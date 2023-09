Ein Unbekannter hat keinen Appetit auf sein Frühstück: Er entsorgt regelmäßig seine geschmierten Brote auf dem Weg zur Arbeit in einem Garten in Königsborn.

Keine Lust auf Frühstück? Anwohner in Königsborn ärgern sich über Stullen im Vorgarten

Regelmäßig werden in Königsborn frühmorgens an Werktagen Stullen und ihr Verpackungspapier entsorgt.

Königsborn - Seit einem halben Jahr landen in Alt-Königsborn fast jeden Morgen geschmierte Stullen samt Stanniolpapier, in das sie verpackt waren, bei Thomas Wilk und Petra Hartrampf auf der Grünfläche vor ihrem Grundstück. Das passiere immer nur an Werktagen und stets vor 6 Uhr morgens, können sie aus Erfahrung berichten.

Umweltverschmutzung und Verschwendung: Unbekannter wirft Stullen in Vorgarten

So breit gestreut die Brote werden, sei anzunehmen, dass die Stullen aus einem Auto hinaus entsorgt werden.

Die Königsborner ärgern sich nicht nur über die Verschmutzung vor ihrer Tür, sondern vor allem auch über die Verschwendung.

Warum Stullen schmieren (lassen), wenn sie doch nicht gegessen werden? Das Stanniolpapier gehöre in die Gelbe Tonne und nicht auf Rasenflächen.