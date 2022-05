Umzüge, Geschichten und Feuer zum Martinsfest in der Gemeinde Möser

Martinsfeiern, Martinsumzüge und Martinsfeste gibt es in diesem Jahr in der Gemeinde Möser in Hohenwarthe und in Schermen.

Martinsumzug in Hohenwarthe im Jahr 2018. In diesem Jahr geht es um 17.30 Uhr am Eiscafe los.

Möser - Die Freiwillige Feuerwehr Schermen lädt am Sonnabend, 13. November, zum Martinsfeuer ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr die Gaststätte „Zur Grünen Tanne“. Von dort geht der Martinsumzug bis zum Dorfplatz. Hier soll dann das Martinsfeuer entzündet werden.

Auf Abstandsregeln ist zu achten

Für Essen und Getränke sei gesorgt, kündigt die Feuerwehr an. Und bittet darum, an dem Abend die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.

Einen Martinsumzug wird es am Donnerstag, 11. November, auch in Hohenwarthe geben. Hier startet das Martinsfest um 17.30 Uhr. Dann treffen sich alle Kinder und ihre Eltern am Eiscafé, um hier die Martinsgeschichte zu hören. Anschließend ziehen sie mit Laternen und Lichtern durch den Ort. „Dabei sollen alle bitte auf ausreichend Abstand zu anderen Besuchern achten“, teilt Pfarrerin Sandra Trottner mit.

Ziel des Umzugs ist der Hof der Gemeinde. Dort sei alles für einen gemütlichen Abend vorbereitet, kündigte Hohenwarthes Ortsbürgermeister Frank Winter beim jüngsten Ortschaftsrat an.

Einige Feste müssen ausfallen

„Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder Martinsfeste in unserem Pfarrbereich feiern können“, hatte es im evangelischen Gemeindebrief für die Monate September bis November geheißen. Jetzt steht fest: Die geplanten Martinsfeste in Möser und in Lostau werden nicht stattfinden, so Trottner.

Hintergrund der Umzüge und Feiern

Die Feiern und Umzüge nehmen Bezug auf die Geschichte des Heiligen Sankt Martin. Der soll vor mehr als 1700 Jahren seinen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt haben.

Dies geht zurück auf den heiligen Bischof Martin von Tours, der am 11. November 397 beerdigt wurde. Er war als Helfer in der Not und Wundertäter bekannt.