Unangemeldete Protest-Versammlung gegen Impfpflicht in Burg

250 bis 300 Personen waren auf dem Roland-Platz in Burg. Anlass der Versammlung war, dass man sich gegen eine Impfpflicht aussprechen wolle.

Der Kreisverband der Partei war auch auf dem Rolandplatz in Burg - deren Zusammenkunft war allerdings angemeldet.

Burg - An einem Adventssonntag haben Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit normalerweise etwas mit Besinnlichkeit zu tun. Davon war von dem Treffen der 250 bis 300 Personen auf dem Roland-Platz in Burg allerdings nichts zu spüren. Anlass der Versammlung war, dass man sich gegen eine Impfpflicht aussprechen wolle.