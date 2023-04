Burg - Sonnabendvormittag herrschte wieder einmal Chaos auf der A2 und damit ungeliebter Umleitungsverkehr in Lostau und Niegripp. Ein defekgter Lkw im Baustellenbereich und ein Unfall bei Burg sorgten dafür, dass in Richtung Hannover nichts mehr ging. So fuhr die Blechlawine von der Autobahn ab und verstopfte die Straßen in den Orten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.