Zwei schwere Unfälle auf der Autobahn 2 sorgten erneut für überlastete Umleitungsstrecken rund um Burg.

Burg l Auf der Autobahn 2 war es zuerst am Dienstag gegen 12.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Burg-Ost und Burg-Zentrum zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 43-jähriger Fahrer war nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Hannover mit einem Tanklastzug nahezu ungebremst auf ein Stauende an einer Baustelle aufgefahren. Der Aufprall war so stark, dass er drei weitere Lkw aufeinander schob. Der Unfallfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.



Den nächsten Crash gab es kurze Zeit später gegen 14.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost. Ein 46-jähriger Fahrer eines Autotransporters übersah in Fahrtrichtung Hannover ein Stauende und fuhr auf einen stehenden Sattelzug auf, so die Polizei. In der Folge wurde dieses Fahrzeug auf zwei weitere Lkw geschoben. Der Unfallverursacher wurde in seinem Laster eingeklemmt und verstarb am Unfallort.



Bergungsarbeiten bis 21.30 Uhr

Während zwischen Theeßen und Burg-Ost die Vollsperrung wegen der Bergungsarbeiten gegen 21.30 Uhr aufgehoben werden konnte, waren die Bergungsarbeiten zwischen Burg-Ost und Burg-Zentrum nach knapp 20 Stunden Vollsperrung erst am Mittwoch gegen 9.30 Uhr abgeschlossen. Da es sich bei dem verunfallten Tanklastzug um einen beladenen Gefahrguttransport gehandelt hatte, war das zuständige Umweltamt hinzugezogen sowie der Gefahrstoffzug des Landkreises Jerichower Land angefordert und die A 2 vorsorglich in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt worden. Glück im Unglück: Der Tank wurde durch die Kollision zwar in Mitleidenschaft gezogen, allerdings kam es zu keiner Zeit zu einer Umweltgefährdung durch austretenden Gefahrstoff, teilte die Polizei mit. Dennoch dauerte das Umpumpen des Tankinhaltes unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen viele Stunden.



Viele Stunden, in denen sich der Umleitungsverkehr durch Burg wälzte. Schon vor der Stadt stockte es zwischen Reesen und Burg sowie zwischen Grabow und Burg. Eine „absolute Zumutung“ für die Anwohner, sagt Claudia Theele. Gegen 3 Uhr in der Nacht hat die Burgerin dann die Polizei informiert. Zu dieser Zeit hatte sich der Verkehr etwas aufgelöst. „Mit der Folge, dass manche Lkw mit 80 Sachen durch die Straße gefahren sind. Da war es mit der Ruhe endgültig vorbei.“ Für die morgendliche Fahrt zur Arbeit hat sie die Strecke über Gütter genommen und eine Dreiviertelstunde benötigt. Sie beklagt, dass die Belastungen für die Anwohner der Grabower Landstraße „ zunehmen, weil es auf der Autobahn immer häufiger kracht“. Ganz pfiffige Autofahrer wollten am späten Dienstagabend die Stadt als Abkürzung nehmen und haben sich beispielsweise im Breiten Weg festgefahren, wie Volksstimme-Leser gestern mitteilten.



Umleitungsstau seit Jahrzehnten ausgesetzt

Kaum ein Auge zugemacht, hat auch Familie Burmester an der Magdeburger Chaussee. Das Ehepaar ist dem täglichen Verkehr und Umleitungsstau seit Jahrzehnten ausgesetzt und könnte ein Buch darüber schreiben. „Gestern dachten wir, dass wir auf der Straße schlafen. Es ist der pure Wahnsinn“, sagte Rosel Burmester.



Otto Schuldt aus Burg erinnerte am Lesertelefon daran, dass die Serie von Unfällen auf der Autobahn 2 und die Dauerstaus auch die letzten Politiker wachrütteln müssten, um sich für ein beschleunigtes Verfahren zum Bau der Ortsumgehung einzusetzen. „Das wäre im Interesse der Menschen. In anderen Ländern geht es doch auch zügiger.“ Argumente, die der Vorsitzende des städtischen Bau- und Ordnungsausschusses, Clemens Engel CDU), absolut nachvollziehen kann. „Wir müssen gemeinsam mit dem Landkreis und dem Land einen Weg finden, damit die Ortsumgehung schneller kommt. Hier zählt schließlich jedes Jahr.“