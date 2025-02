feld der verwüstung bei menz Schwerer Unfall in Gommern: DHL-Lkw kracht auf B184 ungebremst in Baustelle

Auf der B184 in Gommern ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein mit Gas betriebener Lkw der DHL nahezu ungebremst in eine Baustelle krachte. Was sagt der Fahrer dazu?