Wegen der Vollsperrung der B 1 in Gerwisch ist an der Heyrothsberger Kreuzung eine Ersatz-Lichtzeichenanlage in Betrieb.

Heyrothsberge. - Einen tragischen Ausgang nahm am vorigen Wochenende ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung B 1/ B 184 in Heyrothsberge. Die Autos einer 72-jährigen und einer 78-jährigen Fahrerin stießen am späten Sonntagnachmittag zusammen, weil eine der Fahrerinnen das rote Signal der Ampel übersehen hatte. Vor Ort hatten die Rettungskräfte nur eine leichte Verletzung der 72-Jährigen festgestellt. Im Krankenhaus verstarb sie jedoch an ihren Verletzungen.