Unfall mit Schulkind an Bushaltestelle in Lostau: Rettungshubschrauber bricht Einsatz ab

Lostau - Zu einem Unfall mit einem Schulkind ist es am Donnerstag, 17. März, um kurz nach 7 Uhr, an einer Bushaltestelle in Lostau gekommen. Am Ortsausgang in Richtung Gerwisch wurde dabei das Kind leicht verletzt, wie das Polizeirevier Jerichower Land in Burg auf Anfrage der Volksstimme erklärte.