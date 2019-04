Der Fahrer eines Transporters hat in Burg ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Burg (vs) l Bei einem Verkehrsunfall in Burg ist am Mittwochmorgen, 10. April, eine Pkw-Fahrerin verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer eines Transporters auf der Clara-Zetkin-Straße unterwegs, als sich von rechts aus der Thomas-Mann-Straße ein vorfahrtsberechtigter Pkw näherte. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen.

Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.