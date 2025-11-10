Am beliebten Ausflugsziel bei Burg stößt das Verhalten von Besuchern sauer auf. Stadtrat Clemens Engel berichtet über Müll und Lagerfeuer mit ganzen Bäumen am Ufer.

Am Niegripper See ärgert man sich über auswärtige Angler und deren Verhalten.

Niegripp - Der Niegripper See steht für viele Menschen aus Burg und Umgebung für erholsame Spaziergänge am Wasser, Baden im Sommer und auch fürs Angeln. Doch gerade letzteres sorgt jetzt in der Region für Ärger. Dabei geht es nicht um das Angeln an sich, sondern um das rücksichtlose Verhalten mancher Angler.