Das Hochwasser der Elbe 2013 hat im Jerichower Land Ausrüstungslücken bei den Einsatzkräften offen gelegt. Auch in Elbe-Parey. Die Feuerwehr hat in Zerben aufgerüstet.

Zerben - „Das Wasser sucht sich seinen Weg, das hat man eindrucksvoll beobachten können“, sagt Steve Flügge. Damit meint der Chef der Gemeindefeuerwehr Elbe-Parey allerdings nicht das Hochwasser 2013. Es grenzt schon fast an Ironie, dass zum zehnten Jahrestag das Thema präsent ist: Tief Lambert hat am Wochenende dafür gesorgt, dass Starkregen die Kreisstraße in Rietzel überflutet hat, Wassermassen in die Ortschaft drängte. Für solche Fälle sei die Feuerwehr nun gerüstet, verweist Flügge auf ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis, dass die Gemeindefeuerwehr inne hat.