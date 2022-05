Unterricht im Dorf: Wie sich der Heimatverein Niegripp bei Burg in der Grundschule einbringt

Niegripp - Wem verdankt der Mühlberg in Niegripp bei Burg seinen Namen? Was ist das Besondere an der Kreuzkirche? Und welche Vereine sind im Ort aktiv? Mit Fragen wie diesen begeben sich Dritt- und Viertklässler auf eine sogenannte Dorfrallye - auf die Beine gestellt vom örtlichen Heimatverein.