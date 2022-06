Upcycling in leeren Schaufenstern der Burger Innenstadt

Eine kreative Idee, um Händler und Kunden in die Burger Innenstadt zu locken, haben die Mitarbeiter vom Geschäftsstraßenmanagement in Burg entwickelt. Weitere Teilnehmer sind willkommen.

Burg - Leere, trostlos wirkende Schaufenster sollen in der Burger Innenstadt bald der Vergangenheit angehören. So zumindest der Plan des Burger Geschäftsstraßenmanagement. Dazu werden die Schaufenster der Geschäfte einfach zwischengenutzt. „Die Burger Schaufenster sind in Bewegung, auch in den leeren Läden gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken“, sagt Sebastian Essig vom Geschäftsstraßenmanagement.