Eine Hochwassermarke, die gar keine ist. Tatsächlich dient der rote Knopf an der Gerwischer Kirche schon seit 1893 der Höhenmessung.

Nach 130 Jahren ist die Schrift im gusseisernen Kopf der Preußischen Höhenmarke kaum noch zu lesen. Da überrascht es nicht, dass keine Höhenmessung, sondern eine Hochwassermarke in dem prägnanten Knopf in der Kirchturmfassade vermutet wurde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerwisch/Menz - „Königlich“ und „Preussisch“ ließe sich mit Mühe noch entziffern. Aber an den übrigen Buchstaben der Randbeschriftung haben 130 Jahre zu sehr geschliffen, als dass noch ein Sinn auszumachen wäre. Kein Wunder also, dass sich über lange Zeit eine falsche Interpretation der Marke, die rot leuchtend in der Bruchsteinverblendung der Turmfassade der Gerwischer Kirche steckt, gehalten hat.