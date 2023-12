Vogelsang. - Ursula Friedrich kommt einfach nicht zur Ruhe. Immer und immer wieder klingelt es an der Tür. Kinder, Enkel, Urenkel, Bekannte aus dem Ort. Alle kommen, um ihr zu gratulieren. Am Dienstag ist Ursula Friedrich 102. Jahre alt geworden.

Mit 102 Jahren – eine Zahl, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss – ist sie die älteste Einwohnerin der Einheitsgemeinde Gommern. Kein Wunder also, dass großer Trubel herrscht.

„Das wollte ich gar nicht“, sagt sie. Und dann kommen auch noch der Bürgermeister und der Reporter der Volksstimme vorbei. „Eigentlich wolle ich meine Ruhe haben“, sagt sie und lacht.

Bürgermeister trägt ein Gedicht vor

Bürgermeister Jens Hünerbein trägt ein heiteres Gedicht vor, Ursula Friedrich lächelt, nickt zustimmend bei der einen oder anderen Zeile.

Dann kommt sie ins Plaudern. Gern würde sie wieder mit dem Rollator Runden durch Vogelsang drehen, aber es geht nicht mehr so richtig. Seit sie 100 geworden ist, haben die Beschwerden zugenommen. Ihr rechtes Auge bereitet ihr auch immer mehr Probleme, oder wenn sie sich mal irgendwo stößt, bleibt immer sofort ein blauer Fleck übrig.

Aber eins hat sich seit ihrem 100. nicht verändert. Sie erzählt Geschichten von früher, es sprudelt regelrecht aus ihr heraus: Wie sie ihren Mann Kurt über Umwege und Zufälle kennengelernt hat, wie sie auf einmal Kindergärtnerin war und viele andere Erinnerungen. Für große Heiterkeit sorgt eine Geschichte, als sie 16 Jahr alt war.

„Meiner Mutter ging es nicht gut. Daher hat mein Vater den Arzt gerufen und mich rüber zu Mutter Zippel, unserer Nachbarin, geschickt. Da sind wir immer hin, wenn bei uns irgendwas war. Da waren wir dann behütet. Es hat Stunden gedauert, ehe er mich wieder rüber geholt hat. Und dann sagte er, ich solle mal zu Mama ins Schlafzimmer gehen. Wissen Sie, was ich da sah?“, baut sie Spannung auf.

„Ich hab’ gedacht, mich tritt ein Pferd. Ein kleines Schwesterchen, ein ganz kleines Bündel mit großen Augen und vielen Haaren lag in einem Körbchen. Meine Mutter war etwas dicklich, daher war es weder ihr noch wem anders aufgefallen, dass sie schwanger war“, erzählt Ursula Friedrich. „Das muss man sich mal vorstellen“, sagt sie und lacht.

Corona, Impfen, AfD

Neben dem Schwelgen in Erinnerungen und den Geschichten von früher, lebt Ursula Friedrich aber auch im Hier und Jetzt, interessiert sich für das aktuelle Geschehen. Schon zu ihrem 100. Geburtstag hatte sie kein Blatt vor den Mund genommen, Tacheles gesprochen. Damals ging es um Corona, Impfen, Montagsdemos, jetzt um das Erstarken der AfD.

„Ich könnte wirklich...“, sagt sie und bricht den Satz ab. „Ihr werdet schon sehen, was dabei heraus kommt. Ich habe das alles schon mal erlebt. So waren damals auch die Anfänge. Mit Speck fängt man Mäuse. Ich bin auch erst hinterher schlauer geworden und frage mich, wieso man das damals alles hingenommen hat. Und genau so ist es jetzt auch, aber keiner will es wahrhaben. Ich habe da wirklich Angst. Ich habe mein Leben gelebt, aber die Kinder, die müssen da dann später durch“, warnt sie.

Zum 100. Geburtstag war vor zwei Jahren eigentlich eine große Party mit rund 80 Gästen geplant. Wegen Corona musste es abgesagt werden. Zum 101. hatte Ursula Friedrich ein wenig geschwächelt – auch keine große Party. Wie sieht es in diesem Jahr aus?

„Nur im kleinen Kreis. Naja, was heißt schon kleiner Kreis“, sagt Ursula Friedrich und lächelt. Sie hat drei Kinder, acht Enkel und mittlerweile 14 Urenkel. Da kommt einiges an Gästen zusammen.

Im kleinen Prödel geboren

Geboren wurde Ursula Friedrich am 20. Dezember 1921 in Prödel. Dort wurde sie getauft, ging dort zur Schule, hat dort auch ihren Mann kennengelernt und im Jahr 1944 geheiratet. Sie lebten erst in Prödel, dann in Leitzkau, wieder Prödel, ab 1954 in Vogelsang. Nach zwischenzeitlichem Wegzug wohnt sie mittlerweile wieder in Vogelsang, bei ihrem Sohn Detlef.

Und es geht ihr gut. „Jammern auf hohem Niveau“, sagt Enkelin Candy und lächelt. „Ja, ich habe keine Falte im Gesicht“, sagt Ursula Friedrich und lacht herzlich.