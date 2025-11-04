weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Beleidigung im Gefängnis: Urteil in Burg: Inhaftierter wegen Beleidigung eines JVA-Beamten verurteilt

Ein 51-jähriger Häftling wurde vom Amtsgericht Burg wegen Beleidigung eines Vollzugsbeamten verurteilt - während er schon eine andere Strafe absitzt. Die Beleidigung erfolgte schriftlich.

Von Franziska Stawitz 04.11.2025, 07:18
Der Angeklagte sitzt noch bis 2027 seine Freiheitstrafe in der JVA Burg ab - nun wurde er erneut wegen Beleidigung eines Beamten verurteilt
Der Angeklagte sitzt noch bis 2027 seine Freiheitstrafe in der JVA Burg ab - nun wurde er erneut wegen Beleidigung eines Beamten verurteilt Foto: Franziska Stawitz

Burg - Wenn man verurteilt im Gefängnis sitzt, dann hat man das Gerichtsverfahren bereits hinter sich. Normalerweise. Ein Insasse der JVA Burg allerdings stand jetzt wieder vor dem Burger Amtsgericht - weil er sich im Gefängnis wieder strafbar gemacht hat.