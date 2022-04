Valentina König berichtet von ihrem Weg, Bauchtänzerin zu werden

Die Interkulturelle Woche ist dafür da, über den eigenen Tellerrand zu schauen, neugierig zu sein auf andere Menschen. Valentina König ist einer dieser Menschen, sie ist Bauchtänzerin. Wie sie zum Tanzen kam und welche Bedeutung das Bauchtanzen in ihrer Lebensgeschichte hat, hat sie beim interkulturellen Frauenbrunch beschrieben.

Burg - Der interkulturelle Fraunebruch im Soziokulturellen Zentrum in Burg bot eine Menge leckeres, abwechslungsreiches Essen. Aber auch interessante Geschichten von den Teilnehmerinnen. Eine Geschichte, die nicht interkultureller sein könnte, ist die von Valentina König. „Ursprünglich komme ich aus Russland, habe aber später in Kirgisien gelebt“, erzählt sie. Von dort aus emigrierte sie schließlich nach Deutschland und lebt heute in der Gemeinde Möckern.