Vandalismus in Mösershöhe entsetzt die Lokalpolitiker der Gemeinde Möser im Jerichower Land. Bürgermeister Marko Simon erstattet Strafanzeige bei der Polizei - was ist vorgefallen?

Entsetzen in der Gemeinde: Vandalismus in Möser

Zerstörter Rastplatz in Mösershöhe, wie er sich am Sonntag darbot.

Möser. - Entsetzen hat Anfang der Woche ein Vandalismus in Mösershöhe in der Möseraner Lokalpolitik ausgelöst. Was ist geschehen?