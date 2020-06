Stadtbürgermeister von Holly zeigt sich überrascht über den Umfang der jüngsten Zerstörungswut in Möckern.

Möckern l „Es grenzt an ein Wunder, dass die Person das überlebt hat“, schätzte Möckerns Stadtbürgermeister die Situation im Nachhinein ein. Bereits in der Nacht von Donnerstag zu Freitag waren eine oder mehrere Personen auf das Dach links des Sporthallenzugangs am Spazierweg geklettert. Dort müssen sie dann von einem Eisengittersteg mit voller Wucht auf das darunterliegende Dach gesprungen sein. Die Löcher zeigen, dass eine Person dabei bis in den Geräteraum der Sporthalle durchgebrochen ist, also mehrere Meter tief durch zwei verschiedene Decken. Frank von Holly ist überzeugt: Es hätten auch schwere Verletzungen die Folge sein können.

Es ist der zweite Vorfall innerhalb weniger Tage, bei dem junge Leute in Möckern auf Dächer steigen und dann durchbrechen. Erst am 3. Juni war eine Bushaltestelle – ebenfalls im Lochower Weg – auf diese Weise beschädigt worden. Zwei 18-Jährige verletzten sich bei dem Sturz durch das Wellblech.

Die Stadtverwaltung hatte daraufhin Strafanzeige gestellt, wegen vorsätzlicher Beschädigung einer Verkehrsanlage. In beiden Fällen läge der Sachschaden im vierstelligen Bereich, sagte Frank von Holly.

Bilder Durch dieses Dach und dann noch durch die Abdeckung zum Geräteraum der Sporthalle muss eine Person in der Nacht zu Freitag gekracht sein. Foto: Stadt Möckern



Ganz neu: die Schäden am Eingangsbereich zu der Sporthalle Möckern. Foto: Stadt Möckern



Einkaufswagen landen immer wieder mal in den Parkgräben oder im Schlosspark. Foto S. Zechendorf



Belohnung für Hinweise

„Ich weiß nicht, ob es sich um eine neue Art von ‚Challenge‘ oder Mutprobe handelt, aber wir müssen diesem Wahnsinn Einhalt gebieten“, sagte Frank von Holly gegenüber der Volksstimme am Dienstag. Erneut lobte er eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung von Tätern führen. „Es ist unfassbar, wie sich manche Menschen gefährden. Wir müssen diese Leute vor sich selber schützen“, ist der Stadtoberste überzeugt.

Frank von Holly erklärt, er sei „überrascht über den Umfang der Zerstörungswut“, der sich zuletzt bei einigen jungen Menschen gezeigt habe. Klar sei für ihn auch, dass es sich dabei nur um eine kleine Minderheit handele, aber eben mit großer Außenwirkung. „Umso mehr bin ich verwundert, dass es bisher noch keine Reaktion auf die erste Auslobung einer Belohnung gegeben hat.“ 500 Euro hatte Frank von Holly für Hinweise versprochen, die zur Ermittlung von Personen führen, welche Graffiti im Park oder anderswo in der Stadt sprühen.

„Ich bin sicher, dass es Leute gibt, die diese Täter kennen“, ist Frank von Holly überzeugt. Er setze auf die Vernünftigen unter den Jugendlichen.

Durch zurückliegende Polizeikontrollen und -einsätze in Möckern sei ein gewisser Personenkreis namentlich bekannt. Dabei falle auf, dass es sich zum großen Teil um Personen handele, die nicht aus dem Ortsteil Möckern kommen, sondern aus den umliegenden Orten bis hin aus Burg. „Die Herkunft zeigt mir, dass es in der Konsequenz auch gar nicht um das Thema ‚Jugendclub für Möckern‘ geht“, so von Holly.

Kontrollen im Schlosspark

Ebenfalls läge der Altersdurchschnitt der festgestellten Personen bei 18 Jahren. Es handele sich demnach vielfach nicht um aktuelle Schüler der Gemeinschaftsschule Möckern, schlussfolgert Frank von Holly.

In der jüngeren Vergangenheit hatten Polizei und Ordnungsamt Kontrollen im Schlosspark durchgeführt, auch mit Blick auf mögliche Verstöße gegen das Versammlungsverbot. Nicht erlaubt sind demnach Gruppen über zehn Personen. Laut Frank von Holly habe die Polizei keine Verstöße feststellen können. Die Gruppenstärke bei den Treffen im Park habe bei jeweils etwa fünf bis sieben Personen gelegen.

Auch weiterhin werde man mit der Polizei kooperieren, was Ordnung und Sicherheit im Schlosspark betrifft. Gemeinschaftliche Streifen, wie zuletzt auch in den Abendstunden der Wochenenden, sollen weitergeführt werden. „Ich bin der Polizei dankbar für ihre Arbeit“, so Frank von Holly. Er nimmt die Polizei vor „Kuschelkurs“-Vorwürfen in Schutz. Nicht die Beamten würden einen Kuschelkurs fahren, sondern die Politik.

Von Holly verweist auf zuletzt von der Staatsanwaltschaft eingestellte Verfahren, nachdem die Stadt Anzeige erstattet hatte.

"Jugendinitiative Möckern"

Frank von Holly plant, in Kürze jene Personen zu Gesprächen einzuladen, die in den zurückliegenden Polizeiberichten namentlich erfasst wurden. Es gäbe hier „umfangreiche Namenswiederholungen“. Es handele sich nicht um Vorladungen oder Verhöre, sondern um „Sachverhaltaufklärung“, sagte der Stadtbürgermeister.

Von Holly erklärte, er habe eine nicht namentlich unterzeichnete Mail einer „Jugendinitiative Möckern“ erhalten, in der „mit beeindruckender Wortwahl“ das Verhalten der Jugendlichen thematisiert worden sei.

Ein ebenfalls per Mail vom Stadtchef ausgesprochenes Gesprächsangebot sei bisher aber von der Jugendinitiative nicht angenommen worden.

Ob Randale, Vermüllung oder Graffiti – Möckerns Stadtbürgermeister bittet die Bürger auch weiterhin, den Polizei-Notruf 110 zu wählen, wenn sie Auffälligkeiten in diesem Zusammenhang bemerken.