Vehlitz stärkt das „Wir-Gefühl“ beim Familiensportfest

Wild umhertobende Kinder sowie zahlreiche Gäste erfreuten sich am Sonnabend an einem gelungenen Sport- und Dorffest. Nach langer Coronapause rückten die Vehlitzer wieder zusammen und lebten das „Wir-Gefühl.“

Beim Parcours mussten die Kinder unter anderem auch flink durch einen Tunnel krabbeln. Frieda hatte dabei richtig Spaß, so wie auch an allen anderen Stationen des Kinder- und Familiensportfestes.

Vehlitz - Nach zwei Jahren Pause gab es am Sonnabend wieder richtig großen Trubel in Vehlitz. Auf dem Sportplatz am Ehleweg fand das Kinder- und Familiensportfest statt. „Wir waren wirklich sehr traurig, dass wir das Fest zweimal ausfallen lassen mussten“, sagt Doreen Saage vom Organisationsteam. Sie, Patricia Grassing sowie Claudia Maletzki zeigten sich für die Vorbereitung und Durchführung des Vehlitzer Sportfestes verantwortlich.