Ein besonderer Tag an der Grundschule Grabow: Schulsekretärin Elke Mielke wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Grabow l Der Abschied fiel nach 29 Jahren nicht leicht und so mancher hatte mit den Tränen zu kämpfen. „Wir wollen heute Tschüs und Auf Wiedersehen sagen“, so Schulleiter Detlef Tamler. Zusammen mit seinen Lehrerkollegen hatte er ein Abschiedslied vorgetragen, bei dem die vollzählig versammelten Schüler den Refrain mitsangen. „Die gute Seele geht. Sie hat immer ein Lächeln auf den Lippen“, sagte Detlef Tamler zum Abschied. Auch Holger Maier, Hauptamtsleiter der Stadt Möckern, dankte Elke Mielke für ihre langjährige Tätigkeit.

Nach 29 Jahren

Nach insgesamt 29 Jahren, davon die ersten fünf in der Schule in Theeßen, ist nun Schluss. „Die 30 Jahre wollte ich nun nicht mehr voll machen“, so Elke Mielke. Während ihrer Zeit hat die Theeßenerin mehrere Schulleiter und viele Lehrer erlebt. Und jedes Kind kannte sie persönlich. Einige von ihnen mussten Elke Mielke zum Abschied noch einmal richtig drücken.

Aber auch Elke Mielke sagte Danke für die gute Zusammenarbeit all die Jahre an der Grundschule. Neben Gummibärchen für jedes Schulkind hatte sie noch eine Überraschung parat. Auf dem Gelände des ehemaligen Schulgartens steht nun eine neue Sitzgarnitur, ihr Abschiedsgeschenk. Einige Mädchen und Jungen haben sie anschließend gleich ausprobiert und fanden sie ganz toll.

Auf Elke Mielke folgt ab 3. Juni Doreen Krüger.