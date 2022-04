Veranstalter im Jerichower Land stecken im Verordnungsdickicht

Die Mitglieder des Genthiner Amateurtheaters in der vorweihnachtlichen Aufführung „König Drosselbart“ im Jahr 2019. In diesem Jahr soll es nach einem Jahr Pause, wieder ein Weihnachtsmärchen geben.

Burg/Genthin - 2-G (geimpft oder genesen) oder 3-G (geimpft, genesen, getestet) und was ist die maximale Teilnehmerzahl? Veranstalter stehen vor Herausforderungen. So richtet sich die Teilnehmerzahl nach der Art der Veranstaltung, wie Kreissprecherin Claudia Hopf-Koßmann informierte. Unsicherheit herrscht auch beim Niegripper Carneval Club. „Es ist echt kompliziert, und wir hätten nie gedacht, dass es einmal so schwierig wird zu planen“, sagte die stellvertretende Vereinsvorsitzende Jenny Hammer im Gespräch mit der Volksstimme.