Verbot wird weitgehend ignoriert: Lösung für Weg von Körbelitz nach Gerwisch in Sicht?

Körbelitz - „Da hält sich doch sowieso keiner dran“, sagt ein Anwohner der Woltersdorfer Straße in Körbelitz mit Blick auf das Verbotsschild, das am Verbindungsweg nach Gerwisch steht. Und just in dem Moment kommt ein Auto den Weg von Gerwisch nach Körbelitz gefahren.

Für Motorrad- und Autofahrer sowie alle anderen motorisierten Verkehrsteilnehmer, die nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Verkehr gehören, ist der Verbindungsweg zwischen Körbelitz und Gerwisch tabu. Eigentlich. Denn das Verbot wird von vielen Fahrern einfach ignoriert. Insbesondere jetzt, nachdem der Weg saniert ist und damit die ehemalige Holperstrecke der Vergangenheit angehört.

Widmung der Straße soll beschränkt werden

Die Straße sei nach ihrer Einweihung noch kräftig befahren worden, sagt auch die Körbelitzer Ortsbürgermeisterin Ingeborg Schwenck (SPD). Dies könne auch daran liegen, dass die entsprechende Widmung noch nicht vollzogen sei, erklärte sie beim jüngsten Körbelitzer Ortschaftsrat. Nun solle eine sogenannte Teileinziehung erfolgen und mit der öffentlichen Bekanntmachung wirksam werden.

Der Gemeinderat Möser ist bei seiner nächsten Sitzung aufgefordert, diese Teileinziehung der Straßenfläche zu beschließen. Die Neu-Einteilung der ehemaligen Kreisstraße soll als „sonstige öffentliche Straße, freigegeben für landwirtschaftlichen Verkehr, sowie den Fuß- und Radverkehr“ erfolgen.

Die vom Beschluss betroffenen Flächen liegen auf der Gemarkung Körbelitz. Zur Begründung führt die Gemeindeverwaltung an, der Weg solle „für zwei Benutzungszwecke beschränkt werden, landwirtschaftlicher Verkehr, sowie Fuß- und Radverkehr. Die Teileinziehung soll für den Bereich zwischen dem Ortsdurchfahrt - Stein Körbelitz bis zur Gemarkungsgrenze Gerwisch erfolgen“.

Der Verbindungsweg habe mittels einer europäischen Förderung der regionalen Entwicklung saniert werden können, geht aus der Beschlussvorlage ebenfalls hervor. Als Zuwendungszweck sei „der Ausbau des ländlichen Weges von Körbelitz nach Gerwisch“ festgelegt und: Damit verbunden sei eine Widmungsbeschränkung des Weges. Diese soll nun durch die Teileinziehung erfolgen.

Auch die Gemeinde Biederitz wird einen solchen Beschluss fassen müssen. Denn ein kleinerer Teil, etwa 140 Meter, des Verbindungsweges liegt im Bereich der Gemarkung Gerwisch.

Einweihung wurde im Mai gefeiert

Der Verbindungsweg war im April und Mai dieses Jahres für rund 220 000 Euro ausgebaut worden. 75 Prozent der Gesamtkosten würden gefördert. Die bereits im Frühjahr durchgeführten Landschaftsbau-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kosteten etwa 70 000 Euro. Die Umsetzung der Baumaßnahmen hatte federführend bei der Gemeinde Möser gelegen.

Kräftige Regenschauer, Blitze und Donner hatten rund 30 Fahrradfahrer, Politiker und Gemeindebürgermeister Bernd Köppen (parteilos) Ende Mai nicht davon abgehalten, den sanierten Verbindungsweg am Ortsausgang Körbelitz in Richtung Gerwisch freizugeben.

Bringt Umwidmung

Ob die Umwidmung der Straße und die damit verbundene öffentliche Bekanntmachung, dass der Weg ausschließlich für den landwirtschaftlichen Verkehr sowie den Fuß- und Radverkehr freigegeben ist, künftig Autofahrer davon abhält, die Straße nicht mehr als Abkürzung zu nutzen - das muss sich noch zeigen.