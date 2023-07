Möckern - Ein Verein mit Sitz in Halle/Saale hat angeboten, die Burgwiese zu Füßen der Loburger Burg unter seine Fittiche zu nehmen. In einer Pressemitteilung erklärt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle/Saale (AHA), man könne sich vorstellen, die Betreuung der etwa 0,75 Hektar großen Streuobstwiese westlich der Burg zu übernehmen.

Dies setze unter anderem ein positives Bekenntnis der Stadt Möckern als Flächeneigentümer und die Mitwirkung der ortsansässigen Bevölkerung voraus. In diesem Zusammenhang wolle der AHA „Interessenten einen Raum geben, sich für diese Ziele einzusetzen“. Dazu strebt der AHA die Bildung einer Ortsgruppe Möckern–Loburg an. Der Verein hat laut dem Vorsitzenden Andreas Liste bereits in anderen Bundesländern solche lokalen Arbeitsgruppen gebildet. Der Verein sei außer in Sachsen-Anhalt auch in Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Berlin aktiv.

Dringender Handlungsbedarf

In einem Schreiben erläutert der Arbeitskreis den dringenden Handlungsbedarf der Loburger Streuobstwiese und nennt auch erforderliche Maßnahmen. Geklärt werden müssten zuvor jedoch fachliche, rechtliche, technische, materielle und finanzielle Aspekte.

Vorangegangen war dem Angebot an die Stadt ein Vor-Ort-Termin in Loburg mit engagierten Bürgern, wo sich zeigte, dass es einige Interessenten gibt. „Eigentlich müssten staatliche Stellen hier ihre Arbeit machen und das Ehrenamt sollte nur unterstützend tätig werden“, so Andreas Liste, und weiter: „ Tatsächlich ist es meist andersrum.“ Die Landkreise und Kommunen nähmen sich gerne aus ihrer Verantwortung heraus. Bürgermeister seien aber eben nicht nur für Straßenbau und Schützenfeste verantwortlich. „Wir sind bereit, das Projekt zu tragen, aber es muss vor Ort personell und sachlich untersetzt sein.“ Für die erforderlichen monatlichen Arbeitseinsätze würden mindestens fünf bis sechs Leute benötigt. Gerade zu Beginn sei mehr zu tun, bevor man in den regulären Pflegebetrieb gehen könne. „Je mehr mitmachen, desto besser ist es, eine Streuobstwiese ist sehr arbeitsaufwendig.“

Es könnte schon bald losgehen

Dass es in Loburg eine Nabu-Ortsgruppe und auch eine Naju-Ortsgruppe gibt, sei bekannt. Man sei hier schon zu dem Thema im Gespräch. Es könnte alles ganz schnell losgehen, wenn die Stadt es möchte und sich Bürger vor Ort finden, so der AHA-Vorsitzende Andreas Liste.

Auf Volksstimmenachfrage erklärte Möckerns Stadtbürgermeisterin: „Es gibt hierzu tatsächlich das Interesse des Arbeitskreises.“ Man erwarte, dass in nächster Zeit schriftlich eine Anfrage an die Stadtverwaltung gerichtet werde.

Der Kontakt zum Verein ist möglich unter aha_halle@yahoo.de.