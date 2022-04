Vereine im Jerichower Land profitieren vom Gewinnsparen der Volksbank

Vertreter von Vereinen und Institutionen im Jerichower Land auf der Treppe der Volksbank Jerichower Land in Burg. Sie wurden in den vergangenen Monaten im Rahmen des Gewinnsparens mit einem Zuschuss bedacht.

Burg/Genthin - Peter Staats aus Genthin kann sich ein Leben ohne Sport und vor allem ehrenamtliches Engagement nicht vorstellen. Als Trainer einer B-Jugendmannschaft des SV Chemie Genthin ist er oft auf dem Spielfeld anzutreffen und hat seit eh und je einen guten Draht zu den Kindern und Jugendlichen. Sportler zu motivieren und sie anzuleiten – das gehört für ihn, der auch mal in der Politik aktiv mitgemischt hat, mehrmals in der Woche dazu. „Spaß macht es erst dann richtig, wenn das Ehrenamt auch entsprechend geschätzt wird. Wie beispielsweise von der Volksbank“, sagt er – und freut sich mit Fritz Mund, dem Vorsitzenden des knapp 1000 Mitglieder zählenden Sportvereins in der Kanalstadt, über die Summe von 850 Euro. Damit konnten einheitliche Trikots und Hosen für die Jugendmannschaft angeschafft werden. „Das macht ja auch bei Wettkämpfen etwas her und motiviert“, sagt Staats.