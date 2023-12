Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Fast genau fünf Monate ist es her, dass sich zwei junge Frauen auf dem Burger Polizeirevier meldeten, um ein Verbrechen anzuzeigen. Am 21. Juli gaben eine 15- und eine 19-Jährige an, auf einem Spielplatz in der Holzstraße von zwei Männern (17 und 20 Jahre alt) vergewaltigt worden zu sein. „Die Ermittlungen dauern noch an, gerade erst ist die Akte von der Polizei an die Staatsanwaltschaft übergeben worden“, so Thomas Kramer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stendal, gegenüber der Volksstimme. Wie geht es weiter?