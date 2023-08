Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Was passierte in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli auf einem Spielplatz in Burg-Nord? Wenn es nach den Aussagen einer 15- und einer 19-Jährigen geht, sind sie von einem 17- und einem 20-Jährigen vergewaltigt worden. Doch war dem so? Nach jetzigem Ermittlungsstand glaubt die Polizei diese Version nicht.