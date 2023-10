Bauarbeiten Kilometerweite Umwege für Autofahrer: Bahnübergang bei Burg ab Mittwoch gesperrt

Autofahrer müssen im Jerichower Land bei Burg schon bald einen langen Umweg in Kauf nehmen. Grund sind Bauarbeiten an einem Bahnübergang. Die Sperrung beginnt am 18. Oktober 2023 um 20 Uhr. Infos zur Umleitung und Dauer der Sperrung im Überblick: