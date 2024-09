Ein historischer Zufallsund Verlorene Schätze: Seltener Fund aus Möckern komplettiert Staßfurter Archiv

Loburger Ortschronist macht mit Zufallsfund in Büden bei Möckern Geschichtsforscher in Staßfurt glücklich. Welchen Apell er eindringlich an Besitzer historischer Dokumente richtet.