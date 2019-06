Polizei sucht demenzkranken Friedensauer per Hubschrauber und mit Fährtensuchhunden.

Friedensau (vs) l Seit heute Morgen wird der 89-jährige Johann Selent vermisst. Er wohnt in Friedensau und hat vermutlich in der Nacht die Wohnung verlassen. Da der 89-Jährige an Demenz leidet und nicht mehr gut zu Fuß ist, bittet die Polizei dringend um Hinweise, wenn jemand den Vermissten gesehen hat.

Der 89-Jährige wird folgendermaßen beschrieben: zirka 1,80 Meter groß, schlank, kurze weiße Haare, Brillenträger, vermutlich ist er mit einer grauen Schirmmütze und einer grauen Jacke bekleidet, weitere Bekleidung ist nicht bekannt. Die Polizei wird bei der Suche von einem Fährtensuchhund und Hubschrauber unterstützt. Hinweise zum Aufenthaltstort oder Feststellungen zum Vermissten nimmt die Polizei in Burg unter der 03921/92 00 entgegen.