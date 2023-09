Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - „Räumungsverkauf, wir schließen“, prangt an dem einen Geschäft, „Wegen Personalmangel kein Mittagstisch“ an einem anderen. Zwischendrin und drumherum sind fast 20 Ladenlokale in der Schartauer Straße, die leer stehen. In der Hauptgeschäftsstraße der Burger Innenstadt, also in bester Lage. Eine Bestandsaufnahme.