Verwaister Pkw wird zur Umwelt-Gefahr

Möckern/Zeppernick

Über einen Monat lang steht ein verwaister Pkw Fiat Bravo am Abzweig der Bundesstraße 246 zur Kapstraße Richtung Dalchau, zwischen Möckern und Zeppernick. Das schwarze Fahrzeug war nach einer Kontrolle von der Polizei aus dem Verkehr gezogen und seitlich des öffentlichen Weges abgestellt worden. Lange Zeit passierte dann nichts mit dem Fahrzeug. Denn das Fahrzeug steht auf einem Privatgrundstück.

Der Pächter des Grundstückes - ein Landwirt - stört sich freilich an dem abgestellten Fahrzeug, es steht an einer Zufahrt zum Acker und damit im Weg. Auf seine Nachfragen bei den Behörden erfährt der Landwirt, solange keine Gefahr im Verzug ist, könne nicht gehandelt werden.

Ordnungsamt der Stadt kontaktiert Eigentümer

Auch der Möckeraner Regionalbereichsbeamte Mario Hecker wundert sich über das verwaiste Fahrzeug am Abzweig zur Kapstraße und fragt daher bei den Kollegen im Polizeirevier Burg nach. Er befürchtet, dass das Fahrzeug in absehbarer Zeit ausgeschlachtet und somit zu einer ernsthaften Umweltverschmutzung werden könnte, angesichts der Tatsache, dass weder der Kfz-Eigentümer noch der Grundstücksbesitzer bislang etwas unternommen haben, das Fahrzeug zu entfernen. Nach ein paar Tagen fehlen die amtlichen Kennzeichen. So oder ähnlich hat schon so manche „Karriere“ später ausgeschlachteter Pkw-Karosserien begonnen.

Auch im Ordnungsamt der Stadtverwaltung Möckern ist man auf das alleinstehende Kraftfahrzeug aufmerksam gemacht worden und wurde diesbezüglich tätig, berichtet Stadtbürgermeister Frank von Holly auf Volksstimme-Nachfrage.

Der Außendienst habe sich vor Ort selbst ein Bild verschafft, dann aber auch nichts unternommen: „In Abstimmung mit dem Polizeirevier Burg wird zunächst auf weiteres Handeln verzichtet. Das Fahrzeug ist in einem ordnungsgemäßen Zustand, verschlossen und befindet sich auf einem Privatgrundstück. Der Halter des Fahrzeuges und der Grundstückseigentümer sind bekannt und wurden informiert“, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus .

Landkreis weiß zunächst von nichts

Eine Nachfrage beim Landkreis Jerichower Land ergibt, dass dem Landkreis der Sachverhalt und auch der Halter des abgestellten Fahrzeuges zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt sind.

Nach Aussagen der Landkreissprecherin Claudia Hopf-Koßmann sei in solchen Fällen in erster Linie der Fahrzeughalter für die Entfernung des Fahrzeuges verantwortlich.

Allerdings muss der Grundstückseigentümer solch ein fremdes Fahrzeug nicht auf eigene Kosten abschleppen lassen, wenn er es von seinem Grundstück weg haben möchte, so die Kreissprecherin:

Hier gelte das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Dieses besagt, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger die in ihrem Gebiet angefallenen Abfälle zu verwerten oder zu beseitigen haben.

Dies gelte auch für Kraftfahrzeuge oder Anhänger ohne gültige amtliche Kennzeichen, wenn diese auf öffentlichen Flächen oder außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile abgestellt sind, es keine Anhaltspunkte für deren Entwendung oder bestimmungsgemäße Nutzung gibt sowie die Objekte nicht innerhalb eines Monats nach einer am Fahrzeug angebrachten, deutlich sichtbaren Aufforderung entfernt worden sind.

Straftaten werden mit bis zu fünf Jahren geahndet

„Unter diesen Voraussetzungen und nach Anhörung des Kfz-Halters erfolgt die Entsorgung des Autowracks im Rahmen der Ersatzvornahme durch den Landkreis als öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger“, so Claudia Hopf Koßmann. „Die Kosten werden dem Fahrzeughalter dann auferlegt.“

So weit ist es dann diesmal aber nicht gekommen. Seit wenigen Tagen steht das Fahrzeug nicht mehr an dem Feldweg. Nach Aussagen des Ordnungsamtes Möckern ist hier der Eigentümer - nach Aufforderung - tätig geworden und hat das Fahrzeug entfernt.

Dass es schon mal etwas länger dauern kann, bis ein absichtlich illegal entsorgtes Auto wieder aus der Natur verschwindet, zeigt das Beispiel eines silbernen Audis, der über mehrere Wochen in einem Waldstück bei Möckern vor sich hin gammelte.

Hier übernahm letztlich der Landkreis die Entsorgung des längst ausgeschlachteten Fahrzeuges. Hinderlich sind meist bürokratische Hürden, etwa wenn zuerst versucht wird, den Halter des Fahrzeuges zu ermitteln, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen.

Wer sein Fahrzeug in der Natur entsorgt, begeht eine Straftat entsprechend des Strafgesetzbuches. Paragraf 326 „Unerlaubter Umgang mit Abfällen“ besagt: „Wer unbefugt Abfälle, die (...) nach Art, Beschaffenheit oder Menge geeignet sind, nachhaltig ein Gewässer, die Luft oder den Boden zu verunreinigen oder sonst nachteilig zu verändern oder einen Bestand von Tieren oder Pflanzen zu gefährden, außerhalb einer dafür zugelassenen Anlage (...) ablagert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Aufkleber des Landkreises an einem Auto im Stadtgebiet Möckern, welches nicht mehr bewegt werden darf.