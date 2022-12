Verwaltung der Gemeinde Biederitz ist lahm gelegt

Ihre reguläre Arbeit hat die Verwaltung der Gemeinde Biederitz zurzeit eingestellt. Die Mitarbeiter sind in diesen Tagen ausschließlich mit dem Umzug in das neue Rathaus beschäftigt.

Heyrothsberge/Biederitz - Mehr als 500 Kartons stapeln sich in den Fluren und Büros des Verwaltungsgebäudes in Heyrothsberge. Gegen 8 Uhr rückt am Montagmorgen das Umzugsunternehmen mit sechs Leuten, zwei Lkw und einer Hebebühne an.