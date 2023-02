(K)ein Wolf auf der Bundesstraße Video von Tier in Heyrothsberge verbreitet sich rasend schnell

Ein Video, aufgenommen nahe der Tankstelle in Heyrothsberge, verbreitete sich in dieser Woche rasend schnell per WhatsApp und bei Facebook. Läuft da ein Wolf auf der Bundesstraße 1 herum? Die Frage wurde intensiv diskutiert.