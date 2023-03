Jedes Jahr treffen sich die WahlitzerJäger zum Aufräumen ihres Reviers. Was sie dabei so finden berichten sie hier.

Viel Glasbruch in der Natur

Die Wahlitzer Jäger treffen sich an mehreren Wochenenden, um ihr Revier von Müll zu befreien. Ortsbürgermeister Reinhard Dame (M.) unterstützt die Aktion.

Wahlitz - Allein mit Flaschen und Glasbruch hatten die Wahlitzer Jäger bei der ersten Runde durch ihr rund 500 Hektar großes Gebiet einen großen Autoanhänger zu drei Vierteln gefüllt, kleiner und großer Müll kam noch dazu. Dieser reichte von vollen Babywindeln bis zu alten Autoreifen, alles achtlos in der Natur entsorgt. Drei bis vier Tage sind die Männer jedes Jahr um diese Zeit rund um Wahlitz unterwegs. Wichtig ist, dass die Vegetation noch nicht in Gang gekommen ist und etwaige Fundstellen verdeckt. Tonnenweise Unrat sammeln sie bei ihrer Aktion zusammen. Das zahlreiche Glas bekümmert die Jäger besonders. Zum einen erhöht es die Waldbrandgefahr, zum anderen ist das Risiko groß, dass sich an Scherben Wildtiere, fremde oder ihre eigenen Hunde verletzen.