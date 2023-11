Nach der Schändung des Jüdischen Friedhofs in Gommern fehlt von den Tätern noch jede Spur. Ist das Jerichower Land ein Hort für Antisemitismus und Rechtsradikale?

Viele Fragen nach Anschlag auf Jüdischen Friedhof in Gommern

Vor gut einer Woche wurde der Jüdische Friedhof in Gommern geschändet. Die Schmierereien wurden entfernt, doch die Tat hallt immer noch nach.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gommern/Burg/Genthin. - Auch gut eine Woche nach der Schändung des Jüdischen Friedhofs in Gommern ist Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) immer noch betroffen von der Tat. Das habe er auch in seinem Umfeld festgestellt. „Ob politisch oder privat, es wurde mit großer Fassungslosigkeit und Kopfschütteln darauf reagiert“, sagt er im Gespräch mit der Volksstimme. Die Reaktion sei auch über alle Fraktionen hinweg gleich gewesen. „Das sind nicht wir, hoffentlich ist es nur ein Einzelfall gewesen“, so Hünerbein. Gommern sei keine radikalisierte Hochburg von Rechtsextremismus oder Antisemitismus.