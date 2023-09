Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Beispielsweise fehlende Kita-Plätze wie in Niegripp bei Burg.

Das ehemalige Kita-Gebäude in Niegripp: Kann es in den kommenden Jahren wieder für die Kinderbetreuung genutzt werden?

Niegripp - Mit deutlich mehr als 1000 Personen ist Niegripp die einwohnerstärkste Ortschaft von Burg. In den kommenden Monaten werden noch mehr Familien die Elbgemeinde für sich entdecken, denn neben dem Wohngebiet Am See wird in dieser Woche auch die Straße am Mittelsee und damit ein weiteres Wohnviertel freigegeben, das bebaut werden kann. Knapp 40 Grundstücke können dort in idyllischer Lage vermarktet werden. Etliche Anfragen und Vormerkungen gibt es bereits.