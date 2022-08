Vier Standorte für Pflege und betreutes Wohnen

In der Gemeinde Biederitz stehen Senioren vielfältige Angebote zur Verfügung. Verschiedene, den unterschiedlichen Bedürfnissen angepasste Wohnformen stehen an insgesamt vier Standorten zur Auswahl.

Biederitz - Wohnen im Alter ist für Senioren in verschiedenen Formen möglich. Selbstständig in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus. Betreut in einer eigenen Wohnung, mit Hilfsangeboten direkt vor der Haustür. In einer Senioren-Wohngemeinschaft mit eigenem Zimmer, aber gemeinschaftlichen Einrichtungen, wie Küche, Bad oder Wohnzimmer. Und wer auf Pflege angewiesen ist, für den kommt ein Pflegeheim in Betracht.