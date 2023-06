Leichte Nachwehen nach der CDU-Veranstaltung zur Europawahl in Möckern: Öffentliche Parkplätze an der Zufahtr zur Feuerwehr sind zugeparkt. War das korrekt?

VIP-Parkplätze vor der Stadthalle in Möckern?

Für das Treffen der CDU in Möckern wurde der Parkplatz für die Teilnehmer gesperrt.

Möckern - Seit Jahren schon wünschen sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Möckern ein Halteverbot im Lochower Weg auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses, damit sie im Alarmierungsfall ihre Privatfahrzeuge

so nahe wie möglich am Feuerwehrdepot parken können und außerdem die schweren Einsatzfahrzeuge nicht erst umständlich an gegenüber der Feuerwehr geparkten Autos vorbei manövriert werden müssen.