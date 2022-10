Vogelsang eine der wenigen Anlaufstellen für Rheumatiker

Im Gespräch mit der Volksstimme erklärt Prof. Eugen Feist, Chefarzt in der Helios-Klinik Vogelsang, wie gefährlich die Erkrankung Rheuma ist.

Vogelsang - Rheuma ist eine gefährliche Krankheit, doch die Therapiemöglichkeiten sind sehr gut. Allerdings gibt es ein Versorgungsproblem. Die Helios-Klinik in Vogelsang ist eine von nur zwei Rheumakliniken in Sachsen-Anhalt und Chefarzt Prof. Eugen Feist erklärt, was das für Betroffene bedeutet.